Intercos, buyback per oltre 540 mila euro

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver, tra il 39 e il 30 dicembre 2025, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 11,0704 euro per unpari aTali operazioni sono state realizzate nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2025, in attuazione del programma di acquisto avviato in data 12 settembre 2025.Al 30 dicembre, Intercos detiene 1.143.559 azioni proprie pari all'1,1867% del capitale sociale.A Piazza Affari, intanto, ilregistra una flessione dello 0,36% rispetto alla vigilia e si attesta a 11,06 euro.