Londra: performance negativa per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, con una flessione dell'1,85%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Endeavour Mining rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 38,53 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 38,09. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 37,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
