Migliori e peggiori
Londra: scambi negativi per Fresnillo
(Teleborsa) - Sottotono il leader mondiale dell'argento, che passa di mano con un calo del 2,46%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fresnillo rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 33,65 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 32,87. L'equilibrata forza rialzista di Fresnillo è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 34,43.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
