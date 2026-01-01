Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 -0,63%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 31/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre

Chiusura negativa per il Light Sweet Crude Oil, con un ribasso dello 0,94%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio WTI, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 56,73. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 58,24 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 56,05.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
