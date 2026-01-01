Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 -0,63%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Chiusura della Borsa di Sydney

Calendar, Finanza
Chiusura della Borsa di Sydney
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 1 gennaio, il mercato di Sydney è chiuso per il Capodanno.
Condividi
```