Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'1/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 gennaio

Appiattita la performance del Light Sweet Crude Oil, che porta a casa un trascurabile -0,02%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 56,87. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 57,93. Il peggioramento del greggio WTI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 56,35.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)