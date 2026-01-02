Milano 30-dic
Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'1/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 gennaio

Appiattita la performance del Light Sweet Crude Oil, che porta a casa un trascurabile -0,02%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 56,87. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 57,93. Il peggioramento del greggio WTI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 56,35.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
