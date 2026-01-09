Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'8/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio
Giornata decisamente positiva per il Light Sweet Crude Oil che ha chiuso la seduta in rialzo a 58,4.
Il quadro tecnico di breve periodo del greggio WTI mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 59,07. Rischio di discesa fino a 57,07 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 61,07.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)