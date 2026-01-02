Milano 11:37
45.093 +0,33%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:37
9.974 +0,43%
Francoforte 11:37
24.497 +0,03%

Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,76% alle 10:30

Il FTSE MIB allunga a 45.284,74 punti

In breve, Finanza
Risultato positivo dello 0,76% per Milano, alle 10:30, che continua gli scambi a 45.284,74 punti.
