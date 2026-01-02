Milano 16:19
45.286 +0,76%
Nasdaq 16:19
25.367 +0,46%
Dow Jones 16:19
48.028 -0,07%
Londra 16:19
9.966 +0,35%
Francoforte 16:18
24.489 -0,01%

Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,91% alle 16:00

Il FTSE MIB allunga a 45.355,32 punti

In breve, Finanza
Risultato positivo dello 0,91% per Milano, alle 16:00, che continua gli scambi a 45.355,32 punti.
