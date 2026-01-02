Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 22:00
25.206 -0,17%
Dow Jones 22:01
48.382 +0,66%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Nasdaq-100 (-0,17%)

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 25.206,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Nasdaq-100 (-0,17%)
Chiude sulla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che propone sul finale un -0,17% e archivia gli scambi a 25.206,17 punti.
Condividi
```