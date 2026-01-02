Milano
17:35
45.374
+0,96%
Nasdaq
22:00
25.206
-0,17%
Dow Jones
22:01
48.382
+0,66%
Londra
17:35
9.951
+0,20%
Francoforte
17:35
24.539
+0,20%
Venerdì 2 Gennaio 2026, ore 22.35
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Nasdaq-100 (-0,17%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Nasdaq-100 (-0,17%)
Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 25.206,17 punti
In breve
,
Finanza
02 gennaio 2026 - 22.03
Chiude sulla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che propone sul finale un -0,17% e archivia gli scambi a 25.206,17 punti.
Condividi
Argomenti trattati
USA
(231)
·
Nasdaq 100
(52)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,23%
