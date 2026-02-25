Comer Industries, Kepler Cheuvreux avvia copertura con Hold

Comer Industries

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux hasu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, con una" e undiper azione (upside potenziale del 5%).Gli analisti evidenziano che Comer Industries si è evoluta da specialista di componenti meccanici a fornitore diversificato di soluzioni di propulsione off-highway, che abbraccia tecno: WPG (scale), e-comer (electrification) e Comtesco (hydraulics + Asia). WPG e Comtesco hanno rappresentato un'importante trasformazione, raddoppiando le dimensioni del gruppo e ampliandone la portata tecnologica. Questa trasformazione guidata da M&A ha aumentato l'esposizione ai mercati finali dell'agricoltura e dell'industria, ampliato la presenza globale e rafforzato l'integrazione OEM.Nonostante unadi circa il 30% dal picco del 2023 al 2025, si prevede che il margine EBITDA si ridurrà solo leggermente, dal 16,7% al 16,2%, a conferma dellae del potere di determinazione dei prezzi.La conversione del FCF nel periodo 2016-2025 è stata in media del 52% dell'EBITDA e del 101% dell'utile rettificato, che il broker prevede sarà ampiamente sostenuto nel periodo 2026-2028. Ciò dovrebbe consentire all'azienda di raggiungere una8, partendo da un solido rapporto PFN/EBITDA pro forma 2025 pari a 1x post-Comtesco.Gli indicatori ciclici e le prospettive degli OEM suggeriscono una. Nel periodo 2025/2028 (tre anni), Kepler prevede un CAGR organico del 6,1% per le vendite, un CAGR del 14,1% per le vendite reported (inclusa Comtesco), un CAGR EBITDA del 13,6% e un CAGR per l'utile per azione (EPS) rettificato del 9,4%. Viene stimato un miglioramento del ROCE dal 17,9% nel 2025 al 21,2% nel 2028, trainato dalla ripresa degli utili e dai benefici dell'integrazione."Grazie alla solidità strutturale della piattaforma e alle sinergie derivanti dalle operazioni, Comer è ora un fornitore di sistemi su larga scala in un settore in fase di consolidamento con elevate barriere all'ingresso", si legge nella ricerca, ma "dopo il rally registrato a partire dal terzo trimestre del 2025," e quindi il rating assegnato è Hold.