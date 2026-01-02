Francoforte: andamento rialzista per RWE

compagnia energetica tedesca

DAX

RWE

produttore tedesco di energia

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 2,23% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 46,71 Euro. Rischio di discesa fino a 45,47 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 47,95.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)