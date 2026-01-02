New York: allunga il passo ASML Holding

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,89%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ASML Holding
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di ASML Holding
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.178,5 USD e primo supporto individuato a 1.142,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.214,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)