Milano 16:20
45.284 +0,75%
Nasdaq 16:20
25.352 +0,41%
Dow Jones 16:20
48.011 -0,11%
Londra 16:20
9.962 +0,31%
Francoforte 16:20
24.485 -0,02%

New York: allunga il passo ASML Holding

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,89%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ASML Holding più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di ASML Holding classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.178,5 USD e primo supporto individuato a 1.142,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.214,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
