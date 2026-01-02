NewPrinces sale in Borsa con analisti che apprezzano closing su Plasmon

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari
per NewPrinces
(ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, dopo che ha completato
l'acquisizione del 100% di Plasmon
da Kraft Heinz
per un corrispettivo finale in contanti di 124,3 milioni di euro
. L'attività acquisita ha generato circa 170 milioni di euro di ricavi e 17 milioni di euro di EBITDA nell'esercizio 2024. Il perimetro include i principali marchi italiani di alimenti per l'infanzia come Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba, nonché il sito produttivo di Latina, che impiega circa 300 persone.
Il management prevede che i ricavi di Plasmon cresceranno a un CAGR di circa il 3% nei prossimi anni, con un margine EBITDA in graduale miglioramento verso circa il 15%
nel medio termine, in linea con le precedenti indicazioni.Equita SIM
evidenzia che il prezzo finale dell'operazione è "sostanzialmente in linea con la valutazione comunicata al signing
, che indicava un EV di 120 milioni di euro su base cash free e debt free" e che il deal ha "senso strategico e migliora il profilo di crescita/marginalità del gruppo". Intesa Sanpaolo
sottolinea che l'operazione è "in linea con la strategia di crescita di NewPrinces volta a rafforzare l'esposizione a categorie alimentari di marca, resilienti e ad alta marginalità e contribuisce a consolidare la sua leadership in Italia e in Europa". L'operazione da 124,3 milioni di euro stima l'obiettivo a circa 7,3 volte l'EBITDA 2024 o 5,6 volte rettificato per NWC
(in base alle indicazioni fornite alla firma). Con un margine EBITDA previsto tra l'11,5% e il 12% entro il 2027, il multiplo EV/EBITDA scenderebbe a 5,9-6,1 volte (incluso il capitale circolante netto), rendendo l'operazione interessante e proficua per NewPrinces, data la crescita resiliente dell'obiettivo e i margini più elevati rispetto a quelli complessivi di NewPrinces.NewPrinces
si attesta a 19,88 euro, con un aumento del 2,69%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 20,13 e successiva a 20,77. Supporto a 19,49.(Foto: Newlat)