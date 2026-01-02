Norvegia, nel 2025 storico sorpasso dell'elettrico sul diesel nel parco auto complessivo

Tesla

(Teleborsa) -. Mai prima d'ora erano state infatti immatricolate così tante nuove autovetture e gli ultimi due mesi dell'anno "testimoniano uno sprint finale estremo e un'elevata domanda sul mercato", commenta l'Opplysningsradet for Veitrafikken (OFV, Information Council for the Road Traffic).Nel 2025 sono state, battendo così il precedente record del 2021. A dicembre sono state immatricolate 35.187 nuove autovetture, con un aumento del 157,7% rispetto allo stesso mese del 2024. Tuttavia, il record mensile di dicembre 2022 di 39.495 nuove autovetture non è stato battuto. La quota di auto elettriche nel solo mese di dicembre è stata del 97,6%, a dimostrazione di come le auto completamente elettriche ora dominino le vendite di auto nuove."Il 2025 è stato un anno automobilistico molto speciale - affermadell'OFV - Stiamo assistendo agli effetti di una politica a lungo termine e mirata sulle auto elettriche e a come specifiche decisioni fiscali abbiano effetti immediati sul mercato. Lo sprint finale verso la fine dell'anno è stato storicamente forte ea far sì che moltissime persone scegliessero di acquistare una nuova auto elettrica prima della fine dell'anno".Il 2025 è stato, diventando il propulsore più diffuso nel parco autovetture totale, mentre la quota di auto elettriche nelle vendite di auto nuove si è attestata al 95,9% nel 2025. Il restante 4,1% delle vendite di auto nuove nel 2025 era costituito da auto a benzina, diesel e ibride. Le auto esclusivamente diesel rappresentavano l'1%, mentre le auto a benzina rappresentavano lo 0,3% delle vendite di auto nuove.Nel 2025,in Norvegia e ha stabilito diversi record storici nel mercato automobilistico norvegese. Già a fine novembre, Tesla ha superato il precedente record annuale per un marchio automobilistico in Norvegia. Nel 2025, sono state immatricolate complessivamente 34.285 nuove autovetture del marchio, corrispondenti a una quota di mercato del 19,1%. Ciò significa che quasi un'auto nuova su cinque in Norvegia nel 2025 era una Tesla. A livello di modello, laannuale nel 2025, con 27.621 nuove immatricolazioni. Si tratta del numero più alto mai registrato per un singolo modello di auto in Norvegia in un anno.Sebbene Tesla abbia dominato nel complesso per tutto l'anno,. Con 5.237 nuove immatricolazioni, a dicembre la Volkswagen ha conquistato una quota di mercato del 14,9%, rispetto al 16,2% della Tesla, riducendo così significativamente il divario tra i due marchi nell'ultimo mese dell'anno.Il 2025 ha confermato che la concorrenza nel mercato delle auto nuove è più ampia che in passato e che lenel mercato norvegese delle auto nuove. Nel corso dell'anno sono state immatricolate complessivamente 24.524 nuove autovetture di origine cinese, pari al 13,7% delle vendite di auto nuove, in aumento rispetto al 10,4% dell'anno scorso.è stato il principale marchio automobilistico cinese nel 2025, classificandosi al 10° posto nella classifica generale dei marchi, trainato in particolare dal modello BYD Sealion 7. A dicembre, i marchi cinesi hanno registrato un andamento molto positivo, con una quota di mercato totale del 17%, rispetto al 7,7% dello stesso periodo dell'anno precedente. BYD si è classificata al 7° posto nella classifica dei marchi automobilistici più registrati a dicembre, mentre BYD Sealion 7 si è classificata al 6° posto nella classifica dei modelli nello stesso mese.