Auto elettriche e ZTL, Motus-E scrive all’ANCI: "Serve una pianificazione strutturata per la mobilità sostenibile"

(Teleborsa) - La filiera italiana della mobilità elettrica
chiede ai Comuni
un cambio di passo per contribuire a centrare gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione e di miglioramento della qualità dell’aria. Il tutto, valorizzando il ruolo dei territori come stimolo per l’innovazione e garante della sostenibilità sociale della transizione.
Prendendo le mosse dalla proposta di Roma Capitale
di introdurre anche per i veicoli elettrici un onere annuale per l’accesso alle ZTL
, accolta con "sgomento e profonda preoccupazione", Motus-E
ha inviato oggi una lettera aperta
al presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi
, per ripristinare una "visione sistemica" considerata essenziale per mantenere l’Italia al passo degli altri grandi mercati auto europei.
"L’incertezza normativa derivante da simili provvedimenti penalizza in primis l’utenza privata
, ma anche le imprese che hanno investito nel rinnovo delle flotte e nelle installazioni di colonnine di ricarica pubbliche", si legge nella lettera a proposito della discussa determinazione capitolina
, "annunciata senza un preventivo coordinamento e confronto con gli attori della filiera", che rischia di "incrinare il rapporto di fiducia con quei cittadini che, incoraggiati dalle politiche nazionali e locali, hanno compiuto un investimento importante per il rinnovo del parco circolante".
Del resto, prosegue la lettera, "in un contesto in cui la mobilità elettrica
rappresenta ancora meno dell’1,5% del parco circolante della Città Metropolitana di Roma, appare prematuro e contraddittorio intervenire con un misura di tale portata", mentre risulterebbe "più efficace privilegiare tempistiche più dilatate
e l'adozione di logiche di gradualità, prevedendo un periodo transitorio e una modulazione del contributo sulla base degli accessi effettivi, supportata da un monitoraggio dei flussi e da una valutazione periodica degli impatti".
Il caso di Roma si inserisce secondo Motus-E in un quadro in cui "la collaborazione tra operatori economici
e amministrazioni locali
necessita di un deciso cambio di passo verso la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure", testimoniato dalla "eterogeneità dei processi autorizzativi, l’applicazione di oneri tributari insensati quali TARI o canoni pubblicitari sulle infrastrutture di ricarica, e una diffusa difficoltà nella tutela degli stalli destinati al servizio, spesso occupati abusivamente senza alcun intervento da parte della Polizia Locale o soggetti a vandalismi".
"È fondamentale che il dialogo con i Comuni si sposti su un piano di programmazione strutturata
, che sappia coniugare la riduzione della congestione con la tutela della qualità dell'aria e l'abbattimento dell'inquinamento acustico, obiettivi in cui il vettore elettrico è un alleato insostituibile", riporta infine la comunicazione, "solo attraverso un confronto costruttivo e una reale armonizzazione delle regole potremo garantire l'efficienza del sistema e assicurare ai cittadini che la transizione energetica sia un percorso di opportunità, crescita occupazionale e miglioramento della vita urbana
".