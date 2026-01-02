Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Fincantieri

principale complesso cantieristico al mondo

FTSE MIB

Fincantieri

Fincantieri

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 3,29% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 17,39 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 17,81, mentre il primo supporto è stimato a 16,97.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)