Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Fincantieri

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo, in guadagno del 3,29% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fincantieri rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Fincantieri ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 17,39 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 17,81, mentre il primo supporto è stimato a 16,97.

