Rimborsi fiscali da record nel 2025: 26,3 miliardi restituiti a famiglie e imprese

(Teleborsa) - Il 2025 chiude con, per un totale di(dato aggiornato al 24 dicembre), in aumento di due miliardi rispetto ai rimborsi corrisposti nel 2024. E' quanto fa sapere l', segnalando che il dato, il, risulta in crescita dell'8,5% rispetto all'anno precedente.L’aumento non riguarda solo gli importi, ma anche il: le richieste di rimborso chiuse positivamente superano quotarispetto ai 3,9 milioni dell’anno precedente.Laevidenzia che, in termini di importi, sui 26,3 miliardi di euro complessivamente erogati,. La fetta più grande () ha riguardato rimborsie, di questi, 1,8 miliardi è stata pagata direttamente dall’Agenzia delle Entrate – tramite bonifico o assegno – perché quasi 2,4 milioni di contribuenti non avevano indicato alcun sostituto d’imposta. Rimborsati anchedi euro dialle imprese.ai titolari di partita Iva (imprese, artigiani e professionisti) sono stati riconosciuti oltreA questi si aggiungono 169 milioni di euro relativi ad altre imposte, tra cui registro, concessioni governative e rimborsi derivanti dalla deducibilità Irap.Guardando al, in totale l’Agenzia ha chiuso positivamente 4.119.148 richieste di rimborso: quasi, pari al 96% del totale ha riguardatoSeguono circa 102mila rimborsi IVA, 11.643 rimborsi Ires e 32.608 rimborsi relativi ad altre imposte.