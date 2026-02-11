Commerzbank rivede al rialzo stime dopo utili record 2025

Commerzbank

(Teleborsa) -ha chiuso il 2025 coned ha annunciato una leggeraper l'anno in corso. "Non solo abbiamo raggiunto i nostri ambiziosi obiettivi di crescita per il 2025, ma li abbiamo anche superati in molti ambiti", ha sottolineato la Ceo, ricordando che il prezzo delle azioni "è più che raddoppiato" e lanell'arco die prossimi anni, grazie anche all'implementazione puntuale del Piano "Momentum"Commerzbank ha chiuso l'esercizio condi euro, a fronte di una crescita del portafoglio prestiti alle imprese del 10%. A sostenere la crescita dei ricavi hanno contribuito le, che risultano in crescita del 7% a 4 miliardi di euro e la solida performance della. Al contrario, ilè rimasto relativamente stabile a 8,2 miliardi di euro, per effetto dei tassi di interesse di riferimento più bassi.Ciò ha portato ad un, che risulta in aumento del 18% a supera gli obiettivi di crescita previsti. L'istituto di credito tedesco ha quindi chiuso l'esercizio con undi 2,5 miliardi, nonostante la contabilizzazione di 562 milioni di euro di spese di ristrutturazione. Al netto di queste spese di ristrutturazione, il risultato netto è aumentato di circa il 13%, raggiungendo la cifra record di 3 miliardi di euro.Grazie ai solidi risultati messi a segno nel 2025, Commerzbank ha annunciato laquasi 1 miliardo di euro in più rispetto all'anno precedente. Questo include unin significativo aumento di(nel 2024 era stata corrisposta una cedola di 0,65 euro) e dueper un totale di circa 1,54 miliardi di euro., Commerzbank prevede di conseguire undi euro, con unnetto stimato a circaagli 8,4 miliardi precedentemente indicati ed una. Commerzbank proseguirà la sua rigorosa gestione dei costi nel 2026 e, alla luce delle crescenti aspettative di fatturato, punta a un, circa 2 punti percentuali in meno rispetto all'obiettivo iniziale del 56%. A seguito del previsto rimborso del capitale agli azionisti, la Banca prevede un coefficientea fine anno. L'obiettivo è un rendimento del patrimonio netto tangibile superiore all'11,2%.: un rendimento netto del patrimonio netto tangibile del 15%, un rapporto costi-ricavi del 50%, un rapporto CET 1 del 13,5% e un risultato netto di 4,2 miliardi di euro.