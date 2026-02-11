Commerzbank rivede al rialzo stime dopo utili record 2025

(Teleborsa) - Commerzbank
ha chiuso il 2025 con risultati record
ed ha annunciato una leggera revisione al rialzo degli obiettivi
per l'anno in corso. "Non solo abbiamo raggiunto i nostri ambiziosi obiettivi di crescita per il 2025, ma li abbiamo anche superati in molti ambiti", ha sottolineato la Ceo Bettina Orlopp
, ricordando che il prezzo delle azioni "è più che raddoppiato" e la banca conta di realizzare un "potenziale aggiuntivo significativo"
nell'arco die prossimi anni, grazie anche all'implementazione puntuale del Piano "Momentum"
Commerzbank ha chiuso l'esercizio con ricavi in aumento del 10% a 12,2 miliardi
di euro, a fronte di una crescita del portafoglio prestiti alle imprese del 10%. A sostenere la crescita dei ricavi hanno contribuito le commissioni
, che risultano in crescita del 7% a 4 miliardi di euro e la solida performance della controllata polacca mBank
. Al contrario, il margine di interesse
è rimasto relativamente stabile a 8,2 miliardi di euro, per effetto dei tassi di interesse di riferimento più bassi.
Ciò ha portato ad un risultato operativo record di 4,5 miliardi di euro
, che risulta in aumento del 18% a supera gli obiettivi di crescita previsti. L'istituto di credito tedesco ha quindi chiuso l'esercizio con un utile netto di 2,6 miliardi di euro, che supera il target
di 2,5 miliardi, nonostante la contabilizzazione di 562 milioni di euro di spese di ristrutturazione. Al netto di queste spese di ristrutturazione, il risultato netto è aumentato di circa il 13%, raggiungendo la cifra record di 3 miliardi di euro.
Grazie ai solidi risultati messi a segno nel 2025, Commerzbank ha annunciato la distribuzione agli azionisti di 2,7 miliardi di euro,
quasi 1 miliardo di euro in più rispetto all'anno precedente. Questo include un dividendo
in significativo aumento di 1,10 euro per azione
(nel 2024 era stata corrisposta una cedola di 0,65 euro) e due piani di buyback
per un totale di circa 1,54 miliardi di euro.Per il 2026
, Commerzbank prevede di conseguire un utile netto superiore all'obiettivo iniziale di 3,2 miliardi
di euro, con un margine di interesse
netto stimato a circa 8,5 miliardi di euro
agli 8,4 miliardi precedentemente indicati ed una crescita delle commissioni di circa il 7%
. Commerzbank proseguirà la sua rigorosa gestione dei costi nel 2026 e, alla luce delle crescenti aspettative di fatturato, punta a un rapporto costi/ricavi di circa il 54%
, circa 2 punti percentuali in meno rispetto all'obiettivo iniziale del 56%. A seguito del previsto rimborso del capitale agli azionisti, la Banca prevede un coefficiente CET 1 superiore al 14%
a fine anno. L'obiettivo è un rendimento del patrimonio netto tangibile superiore all'11,2%. Commerzbank conferma i suoi target finanziari per il 2028
: un rendimento netto del patrimonio netto tangibile del 15%, un rapporto costi-ricavi del 50%, un rapporto CET 1 del 13,5% e un risultato netto di 4,2 miliardi di euro.