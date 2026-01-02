Rivian, consegne e produzione in calo nel quarto trimestre 2025

Rivian Automotive

(Teleborsa) -ha annunciato venerdì i dati totali diper il trimestre e l'anno fiscale conclusi il 31 dicembre 2025.Nell'azienda automobilistica californiana ha prodotto 10.974 veicoli presso il suo stabilimento di Normal, Illinois, e ne ha consegnati 9.745 nello stesso periodo. Per l', Rivian ha prodotto 42.284 veicoli e ne ha consegnati 42.247.Sia i dati del quarto trimestre che quelli annuali sono in linea con le aspettative di Rivian.Facendo un confronto con il 2024, la produzione del quarto trimestre 2025 ha registrato un calo del 13,8% (12.727 veicoli nel 4Q24) e le consegne una contrazione del 31,3% (14.183 veicoli nel 4Q24). L'intero 2025 ha riportato una diminuzione del 14,5% nella produzione e un calo del 18,1% nelle consegne.Per il trimestre glisi attendevano consegne pari a 10.050 veicoli e per l'anno si aspettavano circa 42.500 consegne.L'azienda ha inoltre annunciato che i risultati finanziari del quarto trimestre e dell'intero anno 2025 saranno pubblicati il, dopo la chiusura del mercato.