Stellantis, quarto trimestre in crescita: 1,5 milioni di veicoli consegnati

Stellantis

(Teleborsa) - Leconsolidate diper i tre mesi chiusi, con un aumento del 9% su base annua. L’incremento, spiega il Gruppo in una nota, è principalmente attribuibile al Nord America e ulteriormente supportato dalla crescita su base annua delle consegne in Sud America e in Medio Oriente e Africa. Ciò è stato parzialmente compensato da un calo nell’Europa allargata per l’effetto combinato di un mercato dei veicoli commerciali leggeri in contrazione e di pressionicompetitive.In, le consegne del quarto trimestre sono cresciute di circa 127 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2024, con unaumento del 43% su base annua. Questo significativo miglioramento riflette i benefici di una normalizzazione nella dinamica delle scorte, dopo l’iniziativa di riduzione delle stesse nell’anno precedente, e di un’accelerazione della domanda nella regione, con ordini nel quarto trimestre 2025 in crescita di quasi il 150% su base annua. Tale aumento, si legge, è stato trainato in larga parte dalle nuove e rinnovate offerte dei marchi Jeep, Ram e Dodge. Le consegne dei nuovi Jeep Grand Cherokee e Ram LD HEMI V8 hanno contribuito per oltre il 30% alla crescita su base annua, parzialmente compensata da una diminuzione delle consegne di PHEV.ha registrato una diminuzione di circa 26 mila unità, pari al 4% su base annua. Il segmento delle autovetture(PC) e quello dei veicoli commerciali leggeri (LCV) hanno entrambi registrato un calo delle consegne. In crescita le consegne di quattro modelli su piattaforma Smart Car (Citroën C3, Citroën C3 Aircross, Opel Frontera e Fiat Grande Panda), con 61.000 unità aggiuntive, pari al +127% su base annua, favorita dall’avanzamento nel lancio dei nuovi prodotti, all’interno di un’offerta sempre più ampia di varianti BEV, MHEV e a motore termico. Ciò non è stato sufficiente a compensare un calo complessivo di 21 mila unità nei PC, pari al 4% su base annua, dovuto principalmente a Peugeot, le cui consegne sono diminuite di circa 30 mila unità, riflettendo la contrazione dei volumi diPeugeot 208 e Peugeot 308, prima del suo recente aggiornamento di metà ciclo. Inoltre, i volumi LCV sono diminuiti di 5 mila unità, pari al 3% su base annua, in un contesto di mercato caratterizzato da un calo del 7% su base annua dei volumi complessivi del settore.di Stellantis, le consegne sono cresciute di 24 mila unità in aggregato, con un aumento del 6% su base annua,trainato principalmente da un aumento di 18 mila unità in Sud America (+7% su base annua) e un aumento di 3 mila unità ciascuna sia in Medio Oriente e Africa (+2% su base annua) che in Cina, India e Asia-Pacifico (+20% su base annua). Stellantis ha mantenuto la sua leadership in Sud America, con un aumento del 7% su base annua supportato da una solida domanda in Brasile.La crescitaè stata trainata principalmente dagli sviluppi positivi in Turchia e, in misura minore, sia dall’aumento della produzione locale in Algeria, sia dalla continua crescita in Marocco.