Analisi Tecnica: CHF/USD del 4/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 gennaio

Sostanziale invarianza per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un +0,18%.

Lo status tecnico di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,7933. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,7947, mentre il primo supporto è stimato a 0,7919.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
