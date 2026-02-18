Analisi Tecnica: CHF/USD del 17/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio
Sostanziale invarianza per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un +0,13%.
Lo scenario di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,7712. Supporto a 0,7684. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,774.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)