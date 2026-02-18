Milano 17-feb
45.764 0,00%
Nasdaq 17-feb
24.702 -0,13%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 17-feb
10.556 0,00%
Francoforte 17-feb
24.998 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 17/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

Sostanziale invarianza per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un +0,13%.

Lo scenario di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,7712. Supporto a 0,7684. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,774.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
