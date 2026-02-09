Analisi Tecnica: CHF/USD dell'8/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 febbraio
Sostanzialmente invariata la seduta per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo studio del Franco svizzero contro Dollaro USA presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 0,7753. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 0,7777. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 0,7741.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)