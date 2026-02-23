Analisi Tecnica: CHF/USD del 22/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 febbraio
Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,13%.
Le implicazioni tecniche attuali del Franco svizzero contro Dollaro USA mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 0,7727. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 0,776. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 0,7709.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)