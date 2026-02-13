Analisi Tecnica: CHF/USD del 12/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio
Performance infelice per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la giornata del 12 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.
Analizzando lo scenario del Franco svizzero contro Dollaro USA si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,7649. Prima resistenza a 0,7745. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,7611.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)