Milano 12-feb
46.223 0,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 0,00%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 12/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio

Performance infelice per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la giornata del 12 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.

Analizzando lo scenario del Franco svizzero contro Dollaro USA si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,7649. Prima resistenza a 0,7745. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,7611.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
