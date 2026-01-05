Milano 14:43
45.673 +0,66%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:43
9.983 +0,32%
Francoforte 14:43
24.686 +0,60%

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 2/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 gennaio

La giornata del 2 gennaio chiude piatta per il Nasdaq Composite, che riporta un -0,03%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nasdaq Composite, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 23.473,9. Primo supporto visto a 23.116,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 22.997,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
