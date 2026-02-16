Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 13/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 febbraio
Giornata poco mossa per il Nasdaq Composite, che chiude la giornata del 13 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico del Nasdaq Composite suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 22.316 con tetto rappresentato dall'area 23.008. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22.085,3.
