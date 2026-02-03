Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 2/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio
Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq Composite, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,56%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nasdaq Composite, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 23.812,4. Primo supporto visto a 23.416,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 23.241,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)