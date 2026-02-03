Milano 11:31
46.443 +0,95%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:31
10.329 -0,12%
Francoforte 11:31
24.900 +0,41%

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 2/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio

Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq Composite, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,56%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nasdaq Composite, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 23.812,4. Primo supporto visto a 23.416,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 23.241,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
