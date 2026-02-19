Milano 9:19
46.252 -0,24%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 9:19
10.653 -0,31%
25.201 -0,31%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 18/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 18/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio

Punta con decisione al rialzo la performance del Nasdaq Composite, con una variazione percentuale dello 0,78%.

Il quadro di medio periodo del Nasdaq Composite ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 23.031,2. Primo supporto individuato a 22.511,4. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 23.551.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
