Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 17/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio
Giornata fiacca per il Nasdaq Composite, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,14%.
Lo scenario tecnico del Nasdaq Composite mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 22.382,5 con area di resistenza individuata a quota 22.938,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 22.186,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)