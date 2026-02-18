Milano 17-feb
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 17/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

Giornata fiacca per il Nasdaq Composite, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,14%.

Lo scenario tecnico del Nasdaq Composite mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 22.382,5 con area di resistenza individuata a quota 22.938,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 22.186,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
