Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 24/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio
Andamento annoiato per il Light Sweet Crude Oil, che chiude la sessione in ribasso dello 0,31%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 66,88. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 65,18. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 64,28.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)