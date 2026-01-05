In primavera nuova tornata di nomine per le grandi partecipate del Tesoro

Eni

(Teleborsa) - La prossima primavera porterà con sè una nuova tornata di nomine in vista della scadenza dei Consigli di Amministrazione di diverse partecipate del Tesoro e numerosi enti pubblici.Tra possibili riconferme e nuovi nomi, il focus è rivolto anzitutto ai top manager di cinque big,, a cui si aggiungeSul fronte degli enti pubblici, ci sono altri 64 incarichi da assegnare per il rinnovo degli organismi direttivi o dei Commissari di 32 enti, sul totale dei 106 sottoposti alla vigilanza ministeriale. Si va dal presidente della Consob, Paolo Savona, a quello dell'Antitrust, Roberto Rustichelli, fino ai presidenti di alcune Autorità portuali.