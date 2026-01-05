Milano 9:15
45.672 +0,66%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 9:15
9.992 +0,41%
24.724 +0,75%

In primavera nuova tornata di nomine per le grandi partecipate del Tesoro

Finanza
In primavera nuova tornata di nomine per le grandi partecipate del Tesoro
(Teleborsa) - La prossima primavera porterà con sè una nuova tornata di nomine in vista della scadenza dei Consigli di Amministrazione di diverse partecipate del Tesoro e numerosi enti pubblici.

Tra possibili riconferme e nuovi nomi, il focus è rivolto anzitutto ai top manager di cinque big, Eni, Enel, Terna, Leonardo e Poste Italiane, a cui si aggiunge Monte Paschi di Siena.

Sul fronte degli enti pubblici, ci sono altri 64 incarichi da assegnare per il rinnovo degli organismi direttivi o dei Commissari di 32 enti, sul totale dei 106 sottoposti alla vigilanza ministeriale. Si va dal presidente della Consob, Paolo Savona, a quello dell'Antitrust, Roberto Rustichelli, fino ai presidenti di alcune Autorità portuali.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
Condividi
```