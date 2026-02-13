Venezuela, Usa concedono licenze per ripresa attività a Eni e altre quattro major petrolifere

BP

Chevron

Eni

Repsol

Shell

(Teleborsa) - Lehannoche autorizzano cinque grandi compagnie petrolifere a operare inL'(OFAC - Office of Foreign Assets Control) del Dipartimento del Tesoro ha concesso, autorizzando transazioni relative alle operazioni nel settore petrolifero o del gas in Venezuela, "a determinate condizioni".Le licenze sono finalizzate asull'industria petrolifera venezuelana, che Washington ha allentato dopo laSi tratta di una autorizzazione per lache richiede che itransitino attraverso il Fondo di deposito dei governi stranieri (Foreign Government Deposit Fund) controllato dagli Stati Uniti.L'altra licenza consente alle società di, la compagnia petrolifera statale venezuelana, perin petrolio e gas venezuelano, sottoposti a permessi da parte del Tesoro statunitense.L’autorizzazionecon società ino con entità possedute o controllate da joint venture con soggetti residenti in quei Paesi.