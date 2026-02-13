Venezuela, Usa concedono licenze per ripresa attività a Eni e altre quattro major petrolifere

(Teleborsa) - Le autorità statunitensi
hanno concesso due licenze
che autorizzano cinque grandi compagnie petrolifere a operare in Venezuela
.
L'Ufficio per il controllo dei beni stranieri
(OFAC - Office of Foreign Assets Control) del Dipartimento del Tesoro ha concesso licenze a BP, Chevron, Eni, Repsol e Shell
, autorizzando transazioni relative alle operazioni nel settore petrolifero o del gas in Venezuela, "a determinate condizioni".
Le licenze sono finalizzate a esentare le aziende dalle sanzioni statunitensi
sull'industria petrolifera venezuelana, che Washington ha allentato dopo la cattura del presidente Nicolas Maduro
.
Si tratta di una autorizzazione per la ripresa delle operazioni
che richiede che i pagamenti delle royalty
transitino attraverso il Fondo di deposito dei governi stranieri (Foreign Government Deposit Fund) controllato dagli Stati Uniti.
L'altra licenza consente alle società di stipulare contratti con Pdvsa
, la compagnia petrolifera statale venezuelana, per nuovi investimenti
in petrolio e gas venezuelano, sottoposti a permessi da parte del Tesoro statunitense.
L’autorizzazione non consente transazioni
con società in Russia
, Iran
, Cina
, Corea del Nord
, Cuba
o con entità possedute o controllate da joint venture con soggetti residenti in quei Paesi.