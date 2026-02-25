Partecipate pubbliche, Istat: lieve crescita nel 2023, calano quelle locali

(Teleborsa) - NelLo rileva l'Istat nel reportcon riferimento al 2023 sottolineando che il numero di partecipate è in lieve crescita (+0,9%) rispetto al 2022, ma siriducono dell’1,4% quelle partecipateè pari a oltre 70 miliardi di euro (il 6,5% di quello complessivamente prodotto nell’Industria e nei Servizi) in aumento, a prezzi correnti, del 7,5% rispetto al 2022 (+7,3% l’incremento del valore aggiunto nel totale dei settori Industria e Servizi).Ancora più nel dettaglio:valore che sale a 453 per le società per azioni. Il 92,4% degli addetti è concentrato in imprese con almeno 100 addetti.le imprese partecipate costituite come società a responsabilità limitata rappresentano la quota più rilevante (47,0%) ma pesano solo il 9,8% in termini di addetti; seguono le società per azioni con una quota minore in termini di unità (29,9%) ma con un maggior peso in termini di addetti (84,5%); i Consorzi di diritto privato e altre forme di cooperazione tra imprese rappresentano il 17,3% in termini di unità e il 2,7% in termini di addetti, le società cooperative il 3,3% di unità e l’1,4% di addetti e infine il rimanente 2,5% include aziende speciali, aziende pubbliche di servizi, Autorità indipendenti ed Enti pubblici economici con un peso in termini di addetti dell’1,6%.La maggiore concentrazione territoriale di addetti si conferma, anche nel 2023, nelè la regione ad avere il maggior peso in termini di partecipate pubbliche (18,0%), con il 16,9% degli addetti e una dimensione media di 151 addetti.