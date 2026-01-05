Milano 14:57
45.686 +0,69%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:57
9.978 +0,27%
Francoforte 14:57
24.713 +0,71%

Londra: andamento sostenuto per Anglo American

Migliori e peggiori
Londra: andamento sostenuto per Anglo American
(Teleborsa) - Bene la società mineraria, con un rialzo del 3,59%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Anglo American più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Anglo American è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,67 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 31,18. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,16.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```