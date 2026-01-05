Londra: andamento sostenuto per Anglo American

(Teleborsa) - Bene la società mineraria
, con un rialzo del 3,59%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Anglo American
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Anglo American
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,67 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 31,18. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,16.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)