Londra: scambi al rialzo per Antofagasta
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia mineraria, che avanza bene del 3,44%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Antofagasta rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 33,93 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 33,34. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 33,01.

