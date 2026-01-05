Milano 15:00
45.671 +0,65%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:00
9.974 +0,23%
Francoforte 15:00
24.711 +0,70%

M4 Regno Unito (MoM) in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
M4 Regno Unito (MoM) in novembre
Regno Unito, M4 in novembre su base mensile (MoM) +0,8%, in aumento rispetto al precedente -0,2% (la previsione era -0,1%).
