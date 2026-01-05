Mimit chiude 2025 con 27 intese su vertenze industriali

(Teleborsa) - Nel corso del 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy
ha raggiunto 27 intese
nell'ambito delle vertenze industriali e dei tavoli di crisi aperti presso il Ministero, con una media di una intesa ogni due settimane. Accordi che in gran parte hanno portato a processi di reindustrializzazione
e percorsi strutturati di rilancio produttivo
, consentendo la tutela o la stabilizzazione di oltre 14.260 lavoratori.
Lo annuncia il Mimit, citando fra le vertenze più rilevanti concluse positivamente nel 2025 i casi di La Perla, Beko, Coin, Gruppo Dema, Diageo, Speedline, Riello, Jabil, Venator e Adriatronics
.
"Un traguardo significativo, raggiunto affrontando vertenze particolarmente complesse, spesso irrisolte da anni e ad alto impatto occupazionale, che hanno trovato una prospettiva concreta di continuità e rilancio industriale grazie a un dialogo costante e responsabile tra istituzioni, imprese, lavoratori e organizzazioni sindacali", ha commentato il ministro Adolfo Urso
.
Tra i risultati più significativi si colloca il rientro in Italia di asset industriali di valore storico e simbolico
, come Diageo con lo storico stabilimento Cinzano
, nonché il consolidamento di realtà strategiche quali Riello
, recentemente entrata nel perimetro del gruppo Ariston.
In alcuni casi, l’intervento del Mimit ha consentito di ritirare centinaia di licenziamenti unilaterali
, favorendo una gestione concertata degli esuberi
e sostenendo percorsi di riorganizzazione e rilancio industriale, come nelle vertenze Berco e Yoox
, ricondotte a un confronto strutturato tra le parti orientato alla tutela occupazionale e alla prospettiva industriale. In altri casi, il Mimit ha affrontato e risolto vertenze di particolare complessità
, destinate a costituire un riferimento anche sul piano metodologico, come La Perla
, caratterizzata da quattro procedure concorsuali, di cui una extra-UE e con finalità differenti.
Sono state inoltre individuate soluzioni a crisi industriali nel Mezzogiorno
, con il coinvolgimento di imprese radicate nel territorio, come il Gruppo Dema
, già risolta, e AC Boilers
, in fase di finalizzazione.
Riguardo ai numeri, nel corso del 2025 sono stati convocati al Mimit 208 tavoli plenari
, affiancati da numerosi incontri di coordinamento e di approfondimento tecnico. I tavoli di crisi attivi
a Palazzo Piacentini sono attualmente 41
, in netto calo rispetto ai 55 del 2022, con 34.802 lavoratori coinvolti
, a fronte degli oltre 80.000 di tre anni fa. Un dato che certifica un cambio di passo strutturale: meno crisi aperte, più soluzioni definitive
.