Milano 12:21
45.730 +0,78%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 12:21
9.970 +0,19%
Francoforte 12:20
24.723 +0,75%

Mimit chiude 2025 con 27 intese su vertenze industriali

Urso: "traguardo significativo"

Economia
Mimit chiude 2025 con 27 intese su vertenze industriali
(Teleborsa) - Nel corso del 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha raggiunto 27 intese nell'ambito delle vertenze industriali e dei tavoli di crisi aperti presso il Ministero, con una media di una intesa ogni due settimane. Accordi che in gran parte hanno portato a processi di reindustrializzazione e percorsi strutturati di rilancio produttivo, consentendo la tutela o la stabilizzazione di oltre 14.260 lavoratori.

Lo annuncia il Mimit, citando fra le vertenze più rilevanti concluse positivamente nel 2025 i casi di La Perla, Beko, Coin, Gruppo Dema, Diageo, Speedline, Riello, Jabil, Venator e Adriatronics.

"Un traguardo significativo, raggiunto affrontando vertenze particolarmente complesse, spesso irrisolte da anni e ad alto impatto occupazionale, che hanno trovato una prospettiva concreta di continuità e rilancio industriale grazie a un dialogo costante e responsabile tra istituzioni, imprese, lavoratori e organizzazioni sindacali", ha commentato il ministro Adolfo Urso.

Tra i risultati più significativi si colloca il rientro in Italia di asset industriali di valore storico e simbolico, come Diageo con lo storico stabilimento Cinzano, nonché il consolidamento di realtà strategiche quali Riello, recentemente entrata nel perimetro del gruppo Ariston.

In alcuni casi, l’intervento del Mimit ha consentito di ritirare centinaia di licenziamenti unilaterali, favorendo una gestione concertata degli esuberi e sostenendo percorsi di riorganizzazione e rilancio industriale, come nelle vertenze Berco e Yoox, ricondotte a un confronto strutturato tra le parti orientato alla tutela occupazionale e alla prospettiva industriale. In altri casi, il Mimit ha affrontato e risolto vertenze di particolare complessità, destinate a costituire un riferimento anche sul piano metodologico, come La Perla, caratterizzata da quattro procedure concorsuali, di cui una extra-UE e con finalità differenti.

Sono state inoltre individuate soluzioni a crisi industriali nel Mezzogiorno, con il coinvolgimento di imprese radicate nel territorio, come il Gruppo Dema, già risolta, e AC Boilers, in fase di finalizzazione.

Riguardo ai numeri, nel corso del 2025 sono stati convocati al Mimit 208 tavoli plenari, affiancati da numerosi incontri di coordinamento e di approfondimento tecnico. I tavoli di crisi attivi a Palazzo Piacentini sono attualmente 41, in netto calo rispetto ai 55 del 2022, con 34.802 lavoratori coinvolti, a fronte degli oltre 80.000 di tre anni fa. Un dato che certifica un cambio di passo strutturale: meno crisi aperte, più soluzioni definitive.

Condividi
```