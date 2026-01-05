OPA Antares Vision, depositato presso CONSOB il documento di offerta

Antares Vision

(Teleborsa) - L'offerente harelativo all'offerta pubblica di acquistopromossa sulle azioni ordinarie, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti.L'offerta ha ad oggetto massime 29.215.635 azioni, rappresentative del 41,13% del capitale sociale di Antares Vision e del 32,76% dei diritti di voto, oltre a ulteriori massime 866.019 azioni di nuova emissione eventualmente attribuite in esecuzione dei piani di incentivazione in essere e, conseguentemente, fino a un massimo di 30.081.654 Azioni, rappresentative del 41,52% del capitale sociale di Antares Vision fully diluted. L'offerente riconoscerà unper ciascuna azione portata in adesione.