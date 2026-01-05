Phillips 66 acquista asset della raffineria di petrolio Lindsey in UK

(Teleborsa) - Phillips 66
, multinazionale americana dell'energia, ha accettato di acquisire gli asset della raffineria di petrolio Lindsey
e le relative infrastrutture, subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni di chiusura. L'annuncio fa seguito a una procedura di gara gestita da FTI Consulting, che ha iniziato a ricoprire il ruolo di gestore speciale degli asset della raffineria di petrolio Lindsey dopo la nomina del curatore fallimentare a liquidatore nel giugno 2025.
Phillips 66 ha inoltre annunciato l'intenzione di integrare gli asset chiave nelle attività della raffineria di Humber
. La società ha deciso infatti di non riavviare le attività di raffineria autonoma presso la raffineria di petrolio Lindsey a causa dei limiti delle sue dimensioni, delle sue strutture e delle sue capacità.
Una volta completata, l'acquisizione e l'investimento strategico aumenteranno la capacità dell'azienda di rifornire il mercato britannico
dalla raffineria di Humber, di rafforzare la sicurezza energetica del Regno Unito e di sostenere centinaia di posti di lavoro ben retribuiti e di alta qualità.