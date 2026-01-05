Phillips 66 acquista asset della raffineria di petrolio Lindsey in UK

Phillips 66

(Teleborsa) -, multinazionale americana dell'energia, hae le relative infrastrutture, subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni di chiusura. L'annuncio fa seguito a una procedura di gara gestita da FTI Consulting, che ha iniziato a ricoprire il ruolo di gestore speciale degli asset della raffineria di petrolio Lindsey dopo la nomina del curatore fallimentare a liquidatore nel giugno 2025.Phillips 66 ha inoltre annunciato l'. La società ha deciso infatti di non riavviare le attività di raffineria autonoma presso la raffineria di petrolio Lindsey a causa dei limiti delle sue dimensioni, delle sue strutture e delle sue capacità.Una volta completata, l'acquisizione e l'investimento strategicodalla raffineria di Humber, di rafforzare la sicurezza energetica del Regno Unito e di sostenere centinaia di posti di lavoro ben retribuiti e di alta qualità.