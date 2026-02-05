Phillips 66 chiude la raffineria di Los Angeles e avvia nuovi tagli al personale

Phillips 66

(Teleborsa) -eliminerà quasi 300 posti di lavoro in California a seguito della chiusura della sua ultima raffineria petrolifera nello Stato, segnando un nuovo passo nel progressivo ridimensionamento dell’industria fossile californiana.La società texana ha comunicato che 122 dipendenti saranno licenziati il 3 aprile presso gli impianti di Carson e Wilmington, che insieme costituiscono la raffineria di Los Angeles. Il taglio si aggiunge ai 155 licenziamenti già annunciati per dicembre, portando il totale a 277 posti di lavoro eliminati. La struttura, attiva da oltre un secolo,La raffineria, un tempo in grado di processare 139.000 barili al giorno, era destinata alla chiusura dal 2024 e ha raffinato il suo ultimo barile di greggio alla fine del 2025. Anche Valero, un altro grande operatore texano, sta tagliando oltre 200 posti in California mentre mette in pausa un impianto nella Bay Area di San Francisco.Phillips 66 continuerà comunque a operare una raffineria di biocarburanti vicino a San Francisco e a importare combustibili fossili nello Stato.