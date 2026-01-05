Milano 15:12
45.680 +0,68%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:12
9.980 +0,29%
Francoforte 15:12
24.747 +0,85%

Piazza Affari: si muove a passi da gigante Avio

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: si muove a passi da gigante Avio
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda aerospaziale italiana, che tratta in rialzo del 5,01%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Avio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 31,92 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,72. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```