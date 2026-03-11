Milano 11:21
44.875 -0,72%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:22
10.336 -0,73%
Francoforte 11:21
23.660 -1,29%

Piazza Affari: calo per il comparto utility in Italia

Piazza Affari: calo per il comparto utility in Italia
Giornata negativa per il settore utility italiano, che continua la seduta a 52.456,9 punti, in calo dell'1,25%.
