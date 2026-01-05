Poltronesofà, multa di 1 milione di euro dall'Antitrust per pratiche commerciali scorrette

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () ha, società attiva nel commercio al dettaglio di divani, poltrone e complementi di arredo, conper una pratica commerciale scorretta.Il procedimento concerne la pratica commerciale consistente nella indicazione, ingannevole e omissiva, di una asserita convenienza del prezzo praticato per i, pubblicizzato durante le campagne promozionali diffuse attraverso TV, radio, social media e internet.Più nel dettaglio, Poltronesofà, a partire almeno dall'inizio di gennaio 2023, ha enfatizzato - attraverso campagne pubblicitarie per promuovere la vendita promozionale di divani appartenenti alla "Collezione Promo" - l'esistenza di un rilevante "sconto" rispetto a un prezzo assai superiore, indicato come "barrato". In realtà, avuto riguardo anche alla frequenza della diffusione delle citate campagne, l'istruttoria ha dimostrato l', considerato che i prodotti di tale collezione si caratterizzano di per sé per essere strategicamente destinati alla commercializzazione "per un periodo più breve" e alla vendita, principalmente, "a prezzi promozionali".La pratica commerciale risulta scorretta "in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre i consumatori ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti", si legge nel provvedimento.Ilrealizzato dalla società Poltronesofà, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, è stato pari a 539.064.835 euro, con un MOL di 77.038.409 euro e un utile di esercizio, al netto delle imposte, pari a 45.813.900 euro. Le vendite riconducibili alla "Collezione Promo" hanno rappresentato una fetta compresa tra il 2 e il 20% del fatturato generato nel biennio 2023-2024.