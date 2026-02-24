UK, multa di 14,47 milioni di sterline a Reddit per violazioni della privacy dei minori

(Teleborsa) - L'(ICO), l'organo di controllo britannico sulla privacy, hadopo aver scoperto che l'azienda non ha utilizzato legalmente le informazioni personali dei minori.L'indagine ha rilevato che Reddit, sito statunitense di social news, intrattenimento e forum, ha utilizzato illegalmente le informazioni personali dei minori. Tra le violazioni di Reddit, viene segnalata la, mettendo a rischio i minori. La sanzione segue quella di MediaLab e fa parte di un più ampio intervento dell'ICO per migliorare la sicurezza delle informazioni personali dei minori online."Èdi proteggere le informazioni personali dei minori del Regno Unito - ha commentato- I dati personali di minori di 13 anni sono stati raccolti e utilizzati in modi che non potevano comprendere, accettare o controllare. Ciò li ha esposti potenzialmente a contenuti che non avrebbero dovuto vedere. Ciò è inaccettabile e ha portato alla multa di oggi"."Le aziende che gestiscono servizi online a cui potrebbero accedere i minori hanno la responsabilità di proteggere tali minori, assicurandosi che non siano esposti a rischi derivanti dal modo in cui vengono utilizzati i loro dati. Per fare ciò, devono essere sicure di conoscere l'età dei propri utenti e di disporre di misure di controllo dell'età appropriate ed efficaci - ha aggiunto - Reddit non è riuscita a soddisfare queste aspettative. Deve fare di meglio e stiamo continuando a valutare i controlli di controllo dell'età ora implementati dalla piattaforma.quando i minori potrebbero essere a rischio e ora ci stiamo concentrando sulle aziende che utilizzano principalmente questo metodo. Incoraggio pertanto vivamente il settore a prenderne nota, a riflettere sulle proprie pratiche e ad apportare urgentemente eventuali miglioramenti necessari alle proprie piattaforme".