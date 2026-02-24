UK, multa di 14,47 milioni di sterline a Reddit per violazioni della privacy dei minori

(Teleborsa) - L'Information Commissioner's Office
(ICO), l'organo di controllo britannico sulla privacy, ha multato Reddit di 14,47 milioni di sterline
dopo aver scoperto che l'azienda non ha utilizzato legalmente le informazioni personali dei minori.
L'indagine ha rilevato che Reddit, sito statunitense di social news, intrattenimento e forum, ha utilizzato illegalmente le informazioni personali dei minori. Tra le violazioni di Reddit, viene segnalata la mancata verifica dell'età degli utenti che accedono alla sua piattaforma
, mettendo a rischio i minori. La sanzione segue quella di MediaLab e fa parte di un più ampio intervento dell'ICO per migliorare la sicurezza delle informazioni personali dei minori online.
"È preoccupante che un'azienda delle dimensioni di Reddit sia venuta meno al suo dovere legale
di proteggere le informazioni personali dei minori del Regno Unito - ha commentato John Edwards, UK Information Commissioner
- I dati personali di minori di 13 anni sono stati raccolti e utilizzati in modi che non potevano comprendere, accettare o controllare. Ciò li ha esposti potenzialmente a contenuti che non avrebbero dovuto vedere. Ciò è inaccettabile e ha portato alla multa di oggi".
"Le aziende che gestiscono servizi online a cui potrebbero accedere i minori hanno la responsabilità di proteggere tali minori, assicurandosi che non siano esposti a rischi derivanti dal modo in cui vengono utilizzati i loro dati. Per fare ciò, devono essere sicure di conoscere l'età dei propri utenti e di disporre di misure di controllo dell'età appropriate ed efficaci - ha aggiunto - Reddit non è riuscita a soddisfare queste aspettative. Deve fare di meglio e stiamo continuando a valutare i controlli di controllo dell'età ora implementati dalla piattaforma. Affidarsi agli utenti affinché dichiarino autonomamente la propria età non è sufficiente
quando i minori potrebbero essere a rischio e ora ci stiamo concentrando sulle aziende che utilizzano principalmente questo metodo. Incoraggio pertanto vivamente il settore a prenderne nota, a riflettere sulle proprie pratiche e ad apportare urgentemente eventuali miglioramenti necessari alle proprie piattaforme".(Foto: Brett Jordan su Unsplash)