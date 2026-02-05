Amazon, multa da 59 milioni di euro dall'Antitrust tedesca: stop ai controlli sui prezzi

Amazon

(Teleborsa) - L'autorità antitrust tedesca, il, ha proibito addi utilizzarenei confronti dei venditori terzi sul proprioin. La decisione impone inoltre ad Amazon la restituzione didi benefici economici ottenuti tramite queste pratiche anticoncorrenziali.Secondo l'autorità, Amazon abusa della sua(controlla circa il 60% delle vendite al dettaglio online in Germania) influenzando i prezzi dei venditori indipendenti. Attraverso algoritmi non trasparenti, se Amazon riteneva un prezzo troppo alto, oscurava l'offerta o la rimuoveva dalla "" (il riquadro di acquisto in primo piano), causando ingenti perdite ai commercianti."Amazon compete direttamente con gli altri venditori sul suo marketplace - ha dichiarato, Presidente del Bundeskartellamt -. Influenzare i prezzi dei concorrenti è ammissibile solo in casi eccezionali, come per prezzi eccessivi. Altrimenti, Amazon rischierebbe di controllare il livello dei prezzi sulla piattaforma secondo le proprie idee."L'antitrust ha contestato ad Amazon non solo l'interferenza nella libertà di prezzo, ma anche la: i venditori non ricevevano notifiche chiare né conoscevano i parametri utilizzati per fissare i tetti di prezzo.Per la prima volta dalla riforma del 2023, l'autorità ha ordinato la restituzione dei benefici economici calcolati tramite una regola di presunzione. I 59 milioni di euro rappresentano solo una, poiché la violazione è ancora in corso.Amazon ha ora un mese di tempo per presentarepresso la Corte di Giustizia Federale. Nel frattempo, potrà utilizzare meccanismi di controllo dei prezzi solo in casi eccezionali e nel rispetto dei nuovi criteri di trasparenza fissati dall'autorità.