TraWell Co., concessione esclusiva per la fornitura di servizi di protezione bagagli presso Aeroporto di Bologna

TraWell Co.

(Teleborsa) -si è aggiudicata una nuova concessione per l’erogazione dei servizi di protezione bagagli presso l’Aeroporto Internazionale di Bologna “Guglielmo Marconi”, uno degli scali più dinamici del sistema aeroportuale italiano.Nel 2024, infatti, il Marconi ha registrato un traffico superiore ai 9 milioni di passeggeri, confermando un trend di crescita strutturale sostenuto sia dalla domanda leisure sia da quella business. Lo scalo riveste inoltre un ruolo strategico nel Nord Italia grazie alla presenza di collegamenti diretti verso le principali capitali europee e al progressivo rafforzamento di rotte a medio e lungo raggio, in particolare verso hub internazionali del Medio Oriente e del Nord America.In origine, la concessione non era stata inclusa nelle previsioni del Piano Industriale 2025–2029, in quanto inizialmente prevista in scadenza. A seguito delle favorevoli condizioni di rinnovo concordate, la concessione è stata, con un impatto positivo sui risultati economico-finanziari già comunicati per il periodo gennaio 2026 – giugno 2029.