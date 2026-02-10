TraWell rinnova a Miami e porta la durata media dei contratti oltre i 5 anni

Trawell Co

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha annunciato il(MIA), una delle sedi più strategiche e ad alto traffico del Gruppo a livello mondiale. Il rinnovo segue la sottoscrizione dell'accordo di locazione e concessione (comunicato a novembre 2024) modificato e riformulato con la Contea di Miami-Dade per la continuazione dei servizi di protezione bagagli presso l'Aeroporto Internazionale di Miami.Secondo i termini approvati dalla Contea, gli accordi di concessione presso MIAsuccessivi all'attuale scadenza al 31 dicembre 2036, e includono obblighi relativi agli investimenti in capitale, standard di qualità del servizio e miglioramenti infrastrutturali, supportando la continuità operativa a lungo termine e il miglioramento dell'esperienza dei clienti presso l'aeroporto."Il rinnovo della concessione presso l'Aeroporto Internazionale di Miami, insieme ai recenti rinnovi in Europa, rappresenta un passaggio particolarmente significativo per TraWell Co Con questi accordi il Gruppo raggiunge una durata media ponderata dei contratti superiore ai cinque anni, il livello più elevato mai raggiunto nei suoi oltre 29 anni di storia - ha commentato l'- Le concessioni pluriennali ottenute garantiscono continuità operativa, visibilità nel tempo e costituiscono una base solida e strutturata su cui pianificare investimenti, sviluppo e creazione di valore nel lungo periodo".A seguito del rinnovo della concessione presso l'Aeroporto Internazionale di Miami e dei recenti rinnovi in Portogallo, TraWell Co. raggiunge una. Tale risultato rappresenta il livello più elevato mai registrato dalla fondazione della Società, avvenuta oltre 29 anni fa, e rafforza ulteriormente la visibilità dei ricavi e la capacità di pianificazione di lungo periodo del Gruppo. La concessione rinnovata supporta la strategia di TraWell Co. di focalizzarsi su aeroporti internazionali ad alto traffico con forti flussi di passeggeri a lungo raggio e una domanda resiliente per servizi accessori di viaggio.