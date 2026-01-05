Versant completa lo spin-off da Comcast e inizia a trattare sul Nasdaq

Milano 13:56
(Teleborsa) - Comcast ha annunciato il completamento della separazione, precedentemente annunciata, di Versant Media Group in una società quotata separata, con decorrenza dal 2 gennaio 2026. Versant inizierà le contrattazioni regolari oggi sul Nasdaq con il simbolo VSNT.

Gli azionisti di Comcast hanno ricevuto un'azione ordinaria Versant di Classe A o di Classe B per ogni 25 azioni ordinarie Comcast di Classe A o di Classe B, rispettivamente, detenute alla chiusura delle contrattazioni al 16 dicembre 2025. La distribuzione delle azioni Versant è avvenuta dopo la chiusura delle contrattazioni sul Nasdaq del 2 gennaio 2026.

Comcast è un'azienda globale di media e tecnologia. In particolare, offre banda larga, wireless e video tramite Xfinity, Comcast Business e Sky; produce, distribuisce e trasmette in streaming contenuti di intrattenimento, sport e notizie attraverso marchi come NBC, Telemundo, Universal, Peacock e Sky; gestisce parchi a tema e attrazioni attraverso Universal Destinations & Experiences.

Versant è lo spin-off delle emittenti via cavo di Comcast. Opera in quattro mercati principali: notizie e opinioni politiche, notizie di economia e finanza personale, partecipazione a golf e atletica e intrattenimento sportivo e di genere. Questi mercati sono serviti attraverso un portafoglio di marchi iconici e innovativi, tra cui CNBC, MS NOW, USA Network, Golf Channel, Oxygen, E!, SYFY, insieme ad asset digitali complementari tra cui Fandango, Rotten Tomatoes, GolfNow e GolfPass.
